Япония заявила о запуске баллистической ракеты КНДР

Береговая охрана Японии заявила, что 24 марта КНДР провела запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Ракета, по данным ведомства, может быть межконтинентальной, находится в полёте более часа и может упасть внутри экономической зоны Японии, в районе северной префектуры Аомори, передаёт ТАСС.



Рыболовные суда предупреждены о возможной опасности, им запрещено приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения.



Телеканал NHK сообщает, что ракета уже упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море.

