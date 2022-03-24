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Япония заявила о запуске баллистической ракеты КНДР

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Береговая охрана Японии заявила, что 24 марта КНДР провела запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Ракета, по данным ведомства, может быть межконтинентальной, находится в полёте более часа и может упасть внутри экономической зоны Японии, в районе северной префектуры Аомори, передаёт ТАСС.

Рыболовные суда предупреждены о возможной опасности, им запрещено приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

Телеканал NHK сообщает, что ракета уже упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море.

Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных также информирует, что КНДР могла запустить баллистическую ракету большой дальности.

Последний раз КНДР, по данным Минобороны Японии, попыталась запустить баллистическую ракету 16 марта, но неудачно.

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Комментарии (8)

Ник Приносящий Счастье
Японским макакам какая разница, ну одним ядерным взрывом больше. Они там привычные уже к радиации.
266759763
Второй фронт
Jordan Belfort
Китай, КНДР да какая разница? У автора этой статейки это всё одна страна!
А ведь это писало журналистишко издания которое именует себя федеральным!
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