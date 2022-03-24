Погода в Петербурге меняется. Циклон несёт облака и дожди

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — минус 2, днём поднимется до плюс 5–7 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.
Как поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, 24 марта Северная столица окажется под влиянием тёплого сектора североатлантического циклона, центр которого расположен в Коми. А во второй половине дня север региона затронет холодный атмосферный фронт.
«В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, в Санкт-Петербурге без существенных осадков, а по северу области пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — пишет Леус.
Тем не менее четверг, по оценке «Яндекса», может стать в Петербурге самым тёплым 24 марта за 15 лет наблюдений: плюс 9 градусов — это на 8 градусов выше климатической нормы. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день бывает облачно с прояснениями, от минус 7 до плюс 4 в течение суток. Самое холодное 24 марта выдалось в 1962 году, минус 17 днём, а самое тёплое — в 2007 году, плюс 10.
В пятницу, по словам Леуса, будет всё ещё тепло, но облачно и ветрено, «не избежать дождей, временами переходящих в мокрый снег». СЗ УГМС тоже обещает 25 марта дожди и плюс 4–6 градусов.