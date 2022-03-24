Погода в Петербурге меняется. Циклон несёт облака и дожди

Как поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, 24 марта Северная столица окажется под влиянием тёплого сектора североатлантического циклона, центр которого расположен в Коми. А во второй половине дня север региона затронет холодный атмосферный фронт.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — минус 2, днём поднимется до плюс 5–7 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

«В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, в Санкт-Петербурге без существенных осадков, а по северу области пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — пишет Леус.



Тем не менее четверг, по оценке «Яндекса», может стать в Петербурге самым тёплым 24 марта за 15 лет наблюдений: плюс 9 градусов — это на 8 градусов выше климатической нормы. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день бывает облачно с прояснениями, от минус 7 до плюс 4 в течение суток. Самое холодное 24 марта выдалось в 1962 году, минус 17 днём, а самое тёплое — в 2007 году, плюс 10.



В пятницу, по словам Леуса, будет всё ещё тепло, но облачно и ветрено, «не избежать дождей, временами переходящих в мокрый снег». СЗ УГМС тоже обещает 25 марта дожди и плюс 4–6 градусов.

