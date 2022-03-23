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В Киеве погибла журналистка The Insider* Оксана Баулина

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Журналистка издания The Insider* (признано в РФ иноагентом) Оксана Баулина погибла в Киеве при выполнении редакционного задания. Об этом 23 марта сообщает само издание.

С Баулиной погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы. Журналистка снимала разрушения в Подольском районе Киева, ранее успела сделать репортажи оттуда и из Львова.

«The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны», — пишет редакция.

До прихода в The Insider Баулина работала в Фонде борьбы с коррупцией** (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом).

*The Insider признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.

**Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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Комментарии (39)

Alexey_5e4cc6c9ac197
Каждый день превратился в ад, который создал т-щ Путин.
274543800
"tamita" и тому подобное, вы правда думаете что вы анонимные преступники?
Piter Russo
А при каких обстоятельствах погибла?
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