В Киеве погибла журналистка The Insider* Оксана Баулина

Журналистка издания The Insider* (признано в РФ иноагентом) Оксана Баулина погибла в Киеве при выполнении редакционного задания. Об этом 23 марта сообщает само издание.
С Баулиной погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы. Журналистка снимала разрушения в Подольском районе Киева, ранее успела сделать репортажи оттуда и из Львова.
«The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны», — пишет редакция.
До прихода в The Insider Баулина работала в Фонде борьбы с коррупцией** (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом).
*The Insider признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.
**Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.