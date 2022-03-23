В Киеве погибла журналистка The Insider* Оксана Баулина

Журналистка издания The Insider* (признано в РФ иноагентом) Оксана Баулина погибла в Киеве при выполнении редакционного задания. Об этом 23 марта сообщает само издание.



С Баулиной погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы. Журналистка снимала разрушения в Подольском районе Киева, ранее успела сделать репортажи оттуда и из Львова.

«The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны», — пишет редакция.

До прихода в The Insider Баулина работала в Фонде борьбы с коррупцией** (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом).