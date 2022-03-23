Скончалась экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Мадлен Олбрайт, первая женщина-госсекретарь США, скончалась в возрасте 84 лет. Об этом 23 марта сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, смерть Олбрайт подтвердили в письме сотрудникам Albright Stonebridge Group — глобальной стратегической фирмы, основанной ей. В заявлении семьи Олбрайт говорится, что у нее был рак, и она скончалась, окруженная семьей и друзьями.

Олбрайт была центральной фигурой в администрации президента Билла Клинтона. Сначала она была послом США в ООН, а затем стала главным дипломатом страны. Олбрайт занимала пост госсекретаря с 1997 по 2001 годы.