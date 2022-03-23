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Скончалась экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт

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Мадлен Олбрайт, первая женщина-госсекретарь США, скончалась в возрасте 84 лет. Об этом 23 марта сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, смерть Олбрайт подтвердили в письме сотрудникам Albright Stonebridge Group — глобальной стратегической фирмы, основанной ей. В заявлении семьи Олбрайт говорится, что у нее был рак, и она скончалась, окруженная семьей и друзьями.

Олбрайт была центральной фигурой в администрации президента Билла Клинтона. Сначала она была послом США в ООН, а затем стала главным дипломатом страны. Олбрайт занимала пост госсекретаря с 1997 по 2001 годы.

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Комментарии (7)

Ник Приносящий Счастье
Земля бетоном
Piter Russo
Была довольно жестоким и жестким противников. Мадам сама лично выбирала цели для поражения ракетами и бомбами в Югославии, что собственно в её юрисдикцию не входит как гос.секретаря. Нарушение договоренностей о не расширении НАТО - и её заслуга.
Конфликтолог
Удачный сегодня день!
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