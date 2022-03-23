Весне дорогу! Под Петербургом появляются цветы и грибы

Весна вступает в свои права — во Всеволожском районе Ленобласти удачливый фотоохотник запечатлел цветы и грибы. Снимки 23 марта опубликовали в группе «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте».
На них: мать-и-мачеха, древесные грибы, строчки, сморчковые шапочки и другие природные экспонаты. Фотограф — Станислав Кривошеев — видел также бутоны медуницы.
«Снега до сих пор очень много, разница с городом в этом плане колоссальная. Проталин минимум, но они уже, конечно, есть. Там, собственно говоря, и появляются первые грибы», — отметил он