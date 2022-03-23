FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Коронавирус отступает. Россияне стали в два раза реже звонить в службу 122

0
Печать

На фоне снижения заболевания коронавирусом россияне стали реже звонить в службу 122. Средний суточный показатель во всех регионах страны снизился с 300 тысяч звонков в день до 150 тысяч, сообщает 23 марта пресс-служба Минцифры.

Резкий рост звонков отмечался во время пятой, «омикронной» волны, которая началась в конце января. В период пиковой нагрузки было увеличено число операторов службы.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге продолжает снижаться число больных коронавирусом. Амбулаторно в городе сейчас лечатся менее 16 тысяч человек, в стационарах находятся 2 233 человека.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний