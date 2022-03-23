Коронавирус отступает. Россияне стали в два раза реже звонить в службу 122

На фоне снижения заболевания коронавирусом россияне стали реже звонить в службу 122. Средний суточный показатель во всех регионах страны снизился с 300 тысяч звонков в день до 150 тысяч, сообщает 23 марта пресс-служба Минцифры.



Резкий рост звонков отмечался во время пятой, «омикронной» волны, которая началась в конце января. В период пиковой нагрузки было увеличено число операторов службы.



Как писала «Фонтанка», в Петербурге продолжает снижаться число больных коронавирусом. Амбулаторно в городе сейчас лечатся менее 16 тысяч человек, в стационарах находятся 2 233 человека.

