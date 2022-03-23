В Госдуму внесли законопроект по защите российских компаний от последствий санкций

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 22 марта внес на рассмотрение законопроект, защищающий российский бизнес от последствий санкций. Его нормы будут вступать в силу в случае невыполнения компаниями условий договора из-за санкций.

Согласно документу, если «недружественные действия иностранных государств и международных организаций» в отношении граждан РФ и юридических лиц, препятствуют исполнению какого-либо обязательства компании, оно «объективно становится окончательно невозможным полностью или в части, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части».



«Например, для сборки телевизора или компьютера используются импортные компоненты. Их поставка в Россию полностью прекратилась из-за введенных санкций. Таким образом, компания не может осуществить поставку телевизоров, ее обязательства на поставку прекращаются», – пояснил Крашенинников.

Обязательство замораживается, а компания не несет ответственность за невыполнение условий договора.

Также предполагается, что российские акционерные общества смогут расплатиться с иностранными кредиторами привилегированными акциями. Если наступил срок или иные обязательства, предусмотренные договором займа для российского акционерного общества, «допускается вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование таким займом размещение в пользу займодавца дополнительных акций определенной категории (типа)». В таком случае акционерным обществам разрешается выпуск привилегированных (неголосующих) акций, номинальная стоимость которых не может превышать 25% от уставного капитала.

