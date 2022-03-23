На Малой Балканской улице заметили храмовую стройку. Разрешение на нее Госстройнадзор не выдавал

В Петербурге около трамвайного кольца у станции метро «Купчино» строят храм. Процесс запечатлел петербуржец Александр. На сайте Госсстройнадзора данные о выданном разрешении на строительство здания отсутствуют.
Фото «храмовой» стройки автор сделал 19 марта. Церковь возводится юго-восточнее пересечения Витебского и Дунайского проспектов, около трамвайного кольца.
В 2019 году Смольный выделил участок площадью почти 6 тысяч кв. метров на Малой Балканской улице под строительство религиозного объекта. Предполагалось, что на этом месте возведут православный храм с колокольней прихода храма Святого великомученика Георгия Победоносца, в трехэтажном здании должны будут разместиться нижний и верхний храмы с алтарем, помещения воскресной школы, помещения для духовенства, крестильный зал, церковные лавки, административные и подсобные помещения.
На сайте Госстройнадзора информация о выданном по этому адресу разрешении на строительство отсутствует. Редакция «Фонтанки» направила приходу запрос с просьбой пояснить, что именно возводится на участке, и имеет ли застройщик всю необходимую разрешительную документацию.