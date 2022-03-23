Только решение суда заставило руководство детсада в Петроградском районе установить видеонаблюдение

Как сообщили 23 марта в пресс-службе УФССП, в суд с иском обратилась районная прокуратура. По итогам проверки надзорного ведомства было установлено, что один из детских садов на Петроградской стороне не оборудован камерами видеонаблюдения, что позволяло бесконтрольно любому человеку проходить на его территорию. При этом выявленные нарушения в установленный срок устранены не были.



Только после вмешательства суда и приставов руководство детского сада все-таки установило камеры. Теперь его территория оборудована 27 необходимыми приборами для безопасных условий пребывания несовершеннолетних воспитанников, уточнили в УФССП.

