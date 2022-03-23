В Колпино на одной улице Land Cruiser снес столб и сбили пешехода

На улице Ижорского Батальона, на пешеходном переходе у дома 23, автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в фонарный столб, сообщают очевидцы в группе «Автолюбители Колпино» . Со слов знакомых водителя, мужчина потерял сознание за рулем, и его забрала скорая. «Не летел он. Сознание потерял (друг мужа), живой, но в тяжёлом состоянии», — пишет Диана.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что у дома 23 по улице Ижорского Батальона 32-летний мужчина на «Ленд Крузере» не справился с управлением и врезался в столб. В тяжелом состоянии его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Чуть позже рядом произошло еще одно ДТП. На перекрестке с Московской улицей «дедушка сбил пешехода», сообщает участница группы Ксю. По ее словам, пострадавший был жив, его увезла реанимация.

По данным главка, автомобиль Hyundai сбил 70-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Состояние потерпевшей пока не известно.