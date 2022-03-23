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Курс доллара опустился ниже 100 рублей

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Доллар на бирже впервые с начала марта опустился ниже 100 рублей. Это следует из данных торгов на Мосбирже 23 марта.

По информации на 17:10 мск, доллар торговался на бирже по 98 рублей 96 копеек. Таким образом курс американской валюты упал по отношению к закрытию вчерашних торгов на 4,6%.

Евро в то же время торгуется по 109 рублей. За день он потерял 4,8% и стал дешевле на 5,5 рубля.

Рубль стал стремительно укрепляться на бирже после заявления президента РФ Владимира Путина о переводе расчетов за поставки газа из России в Европу с валют «недружественных» стран на рубли. На фоне этого ЦБ изменил официальный курс на 24 марта: с 104,07 до 103,16 рубля за доллар, с 114,78 до 113,26 рубля за евро.

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Комментарии (7)

01011001
Логично, наличную валюту-то все так же не купить в банке.
266374188
ясно,,,,потомки Хамера,уже гуляют по Эрмитажу)))
267081996
а цены снижаться не спешат...
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