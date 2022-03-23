СК назвал версию убийства семьи в Нижнем Новгороде. Виновником может быть отец

В Нижнем Новгороде продолжают расследование убийства семьи из четырех человек. По одной из версий, расправу над женой и детьми мог учинить глава семейства, сообщает издание NN.ru со ссылкой на региональный СУ СКР.



Следствие предполагает, что после этого мужчина покончил с собой. В пользу этой догадки говорит то, что следов проникновения в квартиру посторонних не обнаружено.

