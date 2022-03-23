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СК назвал версию убийства семьи в Нижнем Новгороде. Виновником может быть отец

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В Нижнем Новгороде продолжают расследование убийства семьи из четырех человек. По одной из версий, расправу над женой и детьми мог учинить глава семейства, сообщает издание NN.ru со ссылкой на региональный СУ СКР.

Следствие предполагает, что после этого мужчина покончил с собой. В пользу этой догадки говорит то, что следов проникновения в квартиру посторонних не обнаружено.

О трагедии стало известно утром 23 марта. Трупы 43-летнего мужчины, его 41-летней супруги и детей в возрасте 4 и 10 лет нашли в квартире на улице Минина. При осмотре тел обнаружены ножевые ранения. Следователи изъяли ножи, которые предположительно являются орудием преступления. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (1)

Gilka
как удобно-то ))))) во всем виноват покойник
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