СК назвал версию убийства семьи в Нижнем Новгороде. Виновником может быть отец

В Нижнем Новгороде продолжают расследование убийства семьи из четырех человек. По одной из версий, расправу над женой и детьми мог учинить глава семейства, сообщает издание NN.ru со ссылкой на региональный СУ СКР.
Следствие предполагает, что после этого мужчина покончил с собой. В пользу этой догадки говорит то, что следов проникновения в квартиру посторонних не обнаружено.
О трагедии стало известно утром 23 марта. Трупы 43-летнего мужчины, его 41-летней супруги и детей в возрасте 4 и 10 лет нашли в квартире на улице Минина. При осмотре тел обнаружены ножевые ранения. Следователи изъяли ножи, которые предположительно являются орудием преступления. Возбуждено уголовное дело.