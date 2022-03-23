Петербуржец напрыгал по автомобилям почти на 500 тысяч рублей и 2 года работ

Инцидент произошел около 3 часов ночи 7 июля 2020 года у дома 23, корпус 1, по Бухарестской улице, сообщает 23 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый подошел к припаркованному автомобилю BMW 528i, опираясь на бампер, залез на капот и затем запрыгнул на крышу. Оставленные им царапины и вмятины потянули на 298 836 рублей ремонта.



С БМВ хулиган перепрыгнул на стоявший в том же ряду Hyundai i40, помяв и поцарапав еще и его. Ремонт машины обошелся в 142 563 рубля. А в общей сложности ущерб составил почти 441 400 рублей. Прыгун же, удовлетворившись двумя поврежденными машинами, скрылся.