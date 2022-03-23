Петербуржец напрыгал по автомобилям почти на 500 тысяч рублей и 2 года работ

Инцидент произошел около 3 часов ночи 7 июля 2020 года у дома 23, корпус 1, по Бухарестской улице, сообщает 23 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый подошел к припаркованному автомобилю BMW 528i, опираясь на бампер, залез на капот и затем запрыгнул на крышу. Оставленные им царапины и вмятины потянули на 298 836 рублей ремонта.
С БМВ хулиган перепрыгнул на стоявший в том же ряду Hyundai i40, помяв и поцарапав еще и его. Ремонт машины обошелся в 142 563 рубля. А в общей сложности ущерб составил почти 441 400 рублей. Прыгун же, удовлетворившись двумя поврежденными машинами, скрылся.
Свою вину подсудимый признал и раскаялся. При этом суд установил, что регистрации и документально подтвержденного места жительства в России у него нет, так как он был снят с регистрационного учета и скрылся от суда, а во время розыска жил у знакомого, но адрес суду назвать не смог.
В итоге его признали виновным в умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Однако на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ наказание заменили на 2 года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также суд взыскал с него компенсации в размерах сумм ущерба в пользу хозяев помятых машин.