Андрея Костина переназначили главой ВТБ до 2027 года

Правительство РФ утвердило директиву о переназначении Андрея Костина на пост президента и председателя правления ВТБ еще на пять лет, сообщила 23 марта пресс-служба банка.



Директиву подписал зампред правительства и председатель наблюдательного совета ВТБ Дмитрий Григоренко. По его мнению, под руководством Костина банк «стал надежным партнером для миллионов клиентов и страны» и сможет «достойно справиться с текущими вызовами».



Андрей Костин бессменно возглавляет ВТБ с 2002 года. Новый срок станет для него пятым на занимаемом посту.

