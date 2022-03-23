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Андрея Костина переназначили главой ВТБ до 2027 года

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Правительство РФ утвердило директиву о переназначении Андрея Костина на пост президента и председателя правления ВТБ еще на пять лет, сообщила 23 марта пресс-служба банка.

Директиву подписал зампред правительства и председатель наблюдательного совета ВТБ Дмитрий Григоренко. По его мнению, под руководством Костина банк «стал надежным партнером для миллионов клиентов и страны» и сможет «достойно справиться с текущими вызовами».

Андрей Костин бессменно возглавляет ВТБ с 2002 года. Новый срок станет для него пятым на занимаемом посту.

С началом спецоперации на Украине страны Запада ввели санкции против ВТБ. Банк был отключен от международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, его зарубежные активы заморозили. После отказа систем Visa и Mastercard работать в России Костин пообещал клиентам сделать «все возможное и невозможное», чтобы минимизировать ущерб от ограничений. В частности, банк объявил, что с учетом сложившейся ситуации его карты теперь будут бессрочными, а обслуживание активов клиентов, владеющих иностранными ценными бумагами, передадут другим компаниям.

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Комментарии (5)

allyouneedislove
банк с гнильцой... им проще доски заколачивать, чем дальше пытаться работать
как ни прийду туда - вечно 15 окон есть, а работает 3 или 4, т.е. очереди там колоссальные, а качество обслуживания - ниже плинтуса...
просишь выписку по одному счёту - делают выписку по другому... дрынь...
Свободу Лёхе!
"Яхта. Самолёт. Девушка.." )
Otkating
Аске́р-заде́, Сахипзадовна.

Над страной стебутся.
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