Южная Корея возвращает безвизовый режим для россиян. Но не все так просто

Власти Южной Кореи возобновляют безвизовый режим для граждан России с 1 апреля. Об этом 23 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на консульство страны во Владивостоке.



«Правительство снимает часть ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, и возобновляет действие соглашений о взаимной отмене визовых требований для граждан России и еще 46 стран», — говорится в заявлении.



Перед поездкой россиянам будет необходимо предварительно зарегистрироваться в системе K-ETA.



Несмотря на снятие ограничений, туристические поездки пока не разрешены. Приехать можно только по учебе, на лечение или со срочными гуманитарными целями. Также для въезда необходим сделанный не раньше, чем за 72 часа, ПЦР-тест и справка об отсутствии симптомов COVID-19. Уже в самой Южной Корее придется пройти двухнедельный карантин, от которого с 1 апреля освободят только тех, кто привит одобренными ВОЗ вакцинами (российские не подойдут).

