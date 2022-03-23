Сценарий «Соляриса» Тарковского пустят на торги по цене квартиры-студии

Рабочий сценарий фильма «Солярис» Андрея Тарковского выставят на аукцион. Об этом 22 марта сообщили РИА Новости.
Сценарий на 90 листах с правками, сделанными рукой режиссера, а также соавтора сценария Фридриха Горенштейна, станет главным лотом аукциона «Литфонда», который будет организован в честь 90-летия со дня рождения режиссера. Стартовая стоимость документа сейчас составляет 4,5 миллиона рублей.
«Творческое решение каждой сцены: крупность кадра, указание объектов и технических деталей — практически все выполнены рукой Тарковского», — цитируют РИА Новости пресс-релиз события.
Кроме сценария, на аукционе представят 55 лотов: фотографии со съемок, первое издание оригинального романа Станислава Лема и другие памятные предметы.
Аукцион «Литфонда», посвященный Тарковскому, запланирован на 25 марта.
Ранее «Фонтанка» рассказала, как создавался культовый советский фантастический фильм «Солярис», что особенно раздражало Лема в экранизации и почему Тарковский был недоволен, когда фильм получил Гран-при в Каннах.