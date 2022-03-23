Вместо курорта — на дачу. Россиянам обещают теплое лето, а картошку теперь можно сажать раньше

«В июне в северной половине европейской территории России, на Урале, в Западной Сибири, [на] северной половине Красноярского края и других регионах температурный класс выше нормы, дефицит осадков также на севере прогнозируется», — цитирует его ТАСС . Он добавил, что в июле на большей части территории страны температура будет около нормы. Синоптик отметил, что это ориентировочный прогноз и все может измениться.

Российские регионы в этом году ожидает теплое лето. Об этом 23 марта заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Также Вильфанд рассказал, что из-за изменения климата в Европейской России картошку теперь можно сажать раньше — на майские праздники. До этого такой подход был «не слишком эффективен» из-за недостаточного прогрева почвы.



«Стало целесообразно в первой декаде (мая) заниматься садово-огородной деятельностью (посадка картофеля)», — сказал синоптик (цитата по РИА Новости).

