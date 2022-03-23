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Вместо курорта — на дачу. Россиянам обещают теплое лето, а картошку теперь можно сажать раньше

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Российские регионы в этом году ожидает теплое лето. Об этом 23 марта заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В июне в северной половине европейской территории России, на Урале, в Западной Сибири, [на] северной половине Красноярского края и других регионах температурный класс выше нормы, дефицит осадков также на севере прогнозируется», — цитирует его ТАСС. Он добавил, что в июле на большей части территории страны температура будет около нормы. Синоптик отметил, что это ориентировочный прогноз и все может измениться.

Также Вильфанд рассказал, что из-за изменения климата в Европейской России картошку теперь можно сажать раньше — на майские праздники. До этого такой подход был «не слишком эффективен» из-за недостаточного прогрева почвы.

«Стало целесообразно в первой декаде (мая) заниматься садово-огородной деятельностью (посадка картофеля)», — сказал синоптик (цитата по РИА Новости).

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Комментарии (12)

Игoрь
Берешь гектар в арктике или на Дальнем востоке, сажаешь картофель - не одними же ананасами жить.
allyouneedislove
у меня нет дачи
прошу гос-во её выделить безвозмездно и предоставить к 1 мая 2022 года =)
MinimumLaw
Лета не будет. Так и запишем...
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