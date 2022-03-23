В Петербурге «Кризисный центр помощи женщинам» начнет принимать мужчин

Законопроект внес губернатор города. Презентуя инициативу, представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко напомнил, что госучреждение — кризисный центр помощи женщинам — работает в городе с 1996 года. На базе этого центра женщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации, получают помощь с восстановлением документов, юридическую и психологическую поддержку, медпомощь, устройство детей в детсады и так далее.

В «Кризисном центре помощи женщинам», который функционирует в Петербурге, откроется отделение для мужчин. Соответствующий законопроект 23 марта Заксобрание города одобрило в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

В 2020 году в Петербурге за помощью в трудной жизненной ситуации обращались 9 мужчин, констатировал Сухенко, в 2021-м — уже 13, а в текущем зарегистрировано уже 36 обращений. «Таким образом, мужчинам тоже нужна помощь. На базе этого самого учреждения будет открыто специализированное отделение для мужчин, в том числе с детьми», — рассказал представитель губернатора.



Депутат от «Яблока» Борис Вишневский поддержал инициативу, но заметил, что странно открывать мужское отделение в женском центре, и сравнил это с открытием мужского отделения в женской бане. «Может, все-таки это должны быть какие-то отдельные центры?» — поинтересовался он.



«Так как пока мужчин сравнительно немного, и строить для них или выделять для них отдельное здание представляется несколько преждевременным. Некоторое время еще будет справляться такое небольшое отделение», — пояснил Сухенко.

