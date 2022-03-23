CNN Turk: Абрамович может купить турецкий футбольный клуб «Гёзтепе»

«Начались переговоры между Сепилем и представителями российского миллиардера. Стало известно, что Абрамович контактировал с Сепилем через турецкого бизнесмена. Было заявлено, что профессионалы обеих сторон оценили рынок. Вчера экс-руководитель клуба отправился в Анкару и провёл переговоры по этому вопросу. Ожидается, что представитель Абрамовича и менеджеры клуба проведут очную встречу через несколько дней», — говорится в сообщении.

В Турции начались переговоры о покупке футбольного клуба «Гёзтепе» между Романом Абрамовичем и турецким предпринимателем Мехметом Сепилем, сообщает телеканал CNN Turk в среду, 23 марта.

Ранее Мехмет Сепил заявил о том, что покидает пост президента «Гёзтепе» из-за неудачного выступления команды в чемпионате страны, но продолжает выполнять свои обязательства до конца сезона. В 2014 году Сепил приобрёл клуб за 7,5 млн долларов.



В начале марта Роман Абрамович был отстранён от управления английским футбольным клубом «Челси» после введения персональных санкций. Бизнесмен передал управление клубом попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение о его продаже. «Челси» принадлежал миллиардеру с 2003 года.

