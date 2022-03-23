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CNN Turk: Абрамович может купить турецкий футбольный клуб «Гёзтепе»

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В Турции начались переговоры о покупке футбольного клуба «Гёзтепе» между Романом Абрамовичем и турецким предпринимателем Мехметом Сепилем, сообщает телеканал CNN Turk в среду, 23 марта.

«Начались переговоры между Сепилем и представителями российского миллиардера. Стало известно, что Абрамович контактировал с Сепилем через турецкого бизнесмена. Было заявлено, что профессионалы обеих сторон оценили рынок. Вчера экс-руководитель клуба отправился в Анкару и провёл переговоры по этому вопросу. Ожидается, что представитель Абрамовича и менеджеры клуба проведут очную встречу через несколько дней», — говорится в сообщении.

Ранее Мехмет Сепил заявил о том, что покидает пост президента «Гёзтепе» из-за неудачного выступления команды в чемпионате страны, но продолжает выполнять свои обязательства до конца сезона. В 2014 году Сепил приобрёл клуб за 7,5 млн долларов.

В начале марта Роман Абрамович был отстранён от управления английским футбольным клубом «Челси» после введения персональных санкций. Бизнесмен передал управление клубом попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение о его продаже. «Челси» принадлежал миллиардеру с 2003 года.

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Комментарии (14)

dedmoroz_5e4d8827384c2
нет сомнений, что Челси новому турецкому клубу забить не сможет, мяч на эту строну турецкого не сможет лететь, да не то, что в ворота, а как магнитом - только в ворота Челси, даже если вратарь Челси выбивает в поле, то попадёт в свои ворота/
Dud
Может заводик какой-нибудь НУЖНЫЙ построить?
Англичане ничему "не научили"?
Экскомьюникадо
Пытаются слепить для нашенских футболистов подобие единой лиги ВТБ по баскету, и КХЛ по хоккею, турнир где будут 90% российских команд и нескоко приглашённых с восточной Европы и стран СНГ. Позовут Арарат, пару клубов Беларуси, казахстанский, возможно сербов и вот турецкий. Причем кроме беларусских команды все остальные будут не лидеры в своих странах, а те кто в еврокубки не попадает. Будет цирк за наш счет.
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