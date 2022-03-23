Мужчина взял в аренду BMW в Петербурге, чтобы продать его в Минске и проиграться в казино

В Московском районе Петербурга вынесли приговор мошеннику, который договорился об аренде автомобиля, а вместо оплаты увез его в Беларусь и продал. Мужчина получил условный срок.



Суд установил, что в марте 2020 года подсудимый договорился о краткосрочной аренде BMW 520D 2018 года выпуска у женщины, сообщает 23 марта прокуратура Петербурга. Пообещав платить посуточно, он получил машину во временное пользование от брата потерпевшей. Договоренность была устной.

Не собираясь платить за аренду, мужчина перегнал БМВ в Минск и продал неизвестным. На суде он признался, что получил за машину 5000 долларов США, которые проиграл в казино. Автомобиль к хозяйке так и не вернулся.