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Мужчина взял в аренду BMW в Петербурге, чтобы продать его в Минске и проиграться в казино

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В Московском районе Петербурга вынесли приговор мошеннику, который договорился об аренде автомобиля, а вместо оплаты увез его в Беларусь и продал. Мужчина получил условный срок.

Суд установил, что в марте 2020 года подсудимый договорился о краткосрочной аренде BMW 520D 2018 года выпуска у женщины, сообщает 23 марта прокуратура Петербурга. Пообещав платить посуточно, он получил машину во временное пользование от брата потерпевшей. Договоренность была устной.

Не собираясь платить за аренду, мужчина перегнал БМВ в Минск и продал неизвестным. На суде он признался, что получил за машину 5000 долларов США, которые проиграл в казино. Автомобиль к хозяйке так и не вернулся.

Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшей.

В законную силу приговор пока не вступил.

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