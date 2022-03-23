«Не имеем морального права». Генпрокуратура РФ покидает Международную ассоциацию прокуроров

После четверти века в Международной ассоциации прокуроров (МАП) Генпрокуратура РФ выходит из её состава. С глубоким разочарованием и опасением, что без России глобальная правовая структура рискует стать региональной политической.



Соответствующее письмо к генеральному секретарю МАП Хану Мораалу за подписью генпрокурора Игоря Краснова 23 марта опубликовано на сайте ведомства. В тексте благодарность многим коллегам за 25 лет членства и извещение о выходе из ассоциации.



Краснов отмечает, что МАП молчит, пока отдельно взятую социальную группу, объединённую русским языком и происхождением, унижают, преследуют, неприкрыто травят и «варварски причиняют физический вред», не делая различия по полу и возрасту.

