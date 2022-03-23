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«Не имеем морального права». Генпрокуратура РФ покидает Международную ассоциацию прокуроров

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После четверти века в Международной ассоциации прокуроров (МАП) Генпрокуратура РФ выходит из её состава. С глубоким разочарованием и опасением, что без России глобальная правовая структура рискует стать региональной политической.

Соответствующее письмо к генеральному секретарю МАП Хану Мораалу за подписью генпрокурора Игоря Краснова 23 марта опубликовано на сайте ведомства. В тексте благодарность многим коллегам за 25 лет членства и извещение о выходе из ассоциации.

Краснов отмечает, что МАП молчит, пока отдельно взятую социальную группу, объединённую русским языком и происхождением, унижают, преследуют, неприкрыто травят и «варварски причиняют физический вред», не делая различия по полу и возрасту.

«Более того, имеются все признаки вовлеченности ее отдельных членов и сенаторов в указанные дискриминационные процессы», — пишет прокурор.

Как следует из письма, ассоциация на протяжении восьми лет оставалась безучастной и не реагировала на ситуацию на территории Донбасса, несмотря на все материалы от Генеральной прокуратуры России об артобстрелах жилых кварталов с украинской стороны.

«В условиях применения руководством ассоциации и рядом сенаторов МАП двойных стандартов к оценке юридических фактов, несоблюдения принципа беспристрастности и неполитизированности прокурорской профессии, разрушения формировавшегося десятилетиями нашего конструктивного сотрудничества, Генеральная прокуратура РФ не имеет морального права далее сохранять членство в МАП», — заявил Краснов.

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Комментарии (8)

Человек без лица
"Генеральная прокуратура РФ не имеет морального права далее сохранять членство в МАП», — заявил Краснов."

Естественно, не имеете. Поэтому и сами-сами, пока не дали пинком под зад вам, конченым.....
abr
Прокуратура вообще не нужна. Нигде в мире прокуратуры с такими функциями, как у нас, нет. Если её упразднить, сэкономим 260 миллиардов в год.
265869937
"С опасением..." В этом ведомстве, адекватные вообще есть?
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