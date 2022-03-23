«Не имеем морального права». Генпрокуратура РФ покидает Международную ассоциацию прокуроров

После четверти века в Международной ассоциации прокуроров (МАП) Генпрокуратура РФ выходит из её состава. С глубоким разочарованием и опасением, что без России глобальная правовая структура рискует стать региональной политической.
Соответствующее письмо к генеральному секретарю МАП Хану Мораалу за подписью генпрокурора Игоря Краснова 23 марта опубликовано на сайте ведомства. В тексте благодарность многим коллегам за 25 лет членства и извещение о выходе из ассоциации.
Краснов отмечает, что МАП молчит, пока отдельно взятую социальную группу, объединённую русским языком и происхождением, унижают, преследуют, неприкрыто травят и «варварски причиняют физический вред», не делая различия по полу и возрасту.
«Более того, имеются все признаки вовлеченности ее отдельных членов и сенаторов в указанные дискриминационные процессы», — пишет прокурор.
Как следует из письма, ассоциация на протяжении восьми лет оставалась безучастной и не реагировала на ситуацию на территории Донбасса, несмотря на все материалы от Генеральной прокуратуры России об артобстрелах жилых кварталов с украинской стороны.
«В условиях применения руководством ассоциации и рядом сенаторов МАП двойных стандартов к оценке юридических фактов, несоблюдения принципа беспристрастности и неполитизированности прокурорской профессии, разрушения формировавшегося десятилетиями нашего конструктивного сотрудничества, Генеральная прокуратура РФ не имеет морального права далее сохранять членство в МАП», — заявил Краснов.