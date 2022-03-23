Магазины в России зафиксировали рост цен на сейфы, оружие и патроны

Россияне начали активнее скупать сейфы, оружие и патроны. В числе причин повышенного спроса — колебания курса валют и увеличение объема наличных средств на руках у населения.
Как сообщает РБК 23 марта, ссылаясь на представителя онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», в b2c-сегменте (от организаций к потребителям) рост закупок сейфов возрос на
По мнению коммерческого директора «НПО Промет» (крупнейший производитель в сегменте бронированных и армированных сейфов) Алексея Петрова, существует несколько факторов увеличения спроса на товар. В качестве первой причины он назвал рост стоимости металла во второй половине прошлого года и, соответственно, подорожание сейфов. Спрос на оружейные сейфы с начала 2022 года, сообщил он, повысился практически в два раза в денежном выражении.
Второй фактор — увеличение объема наличных средств на руках у населения, поэтому люди начали чаще покупать взломостойкие сейфы домой и в офисы. Петров добавил, что на рынок сейфов оказывает влияние и курс валюты: приобретать порошковую краску и некоторые импортные компоненты для изготовления электронных замков стало более затратно.
Потребители также стали активно покупать патроны и отечественное оружие в ожидании роста стоимости импортозависимой оружейной продукции. По данным сети оружейных магазинов «7,62», продажи отечественного оружия выросли примерно на 2
По данным другого собеседника издания, из-за валютных колебаний возросла также стоимость травматического оружия, бейсбольных бит, резиновых дубинок и шокеров.