Магазины в России зафиксировали рост цен на сейфы, оружие и патроны

Как сообщает РБК 23 марта, ссылаясь на представителя онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», в b2c-сегменте (от организаций к потребителям) рост закупок сейфов возрос на 34 % , в b2b (от компаний к компаниям) — на 36 % за период с 21 по 27 февраля по сравнению с неделей с 14 по 20 февраля. С 28 февраля по 6 марта рост в b2c составил еще 20 % , в b2b — 4 % . При этом в период до 14 марта было отмечено снижение к предыдущей неделе — на 23 % в b2c и на 31 % в b2b.

По мнению коммерческого директора «НПО Промет» (крупнейший производитель в сегменте бронированных и армированных сейфов) Алексея Петрова, существует несколько факторов увеличения спроса на товар. В качестве первой причины он назвал рост стоимости металла во второй половине прошлого года и, соответственно, подорожание сейфов. Спрос на оружейные сейфы с начала 2022 года, сообщил он, повысился практически в два раза в денежном выражении.



Второй фактор — увеличение объема наличных средств на руках у населения, поэтому люди начали чаще покупать взломостойкие сейфы домой и в офисы. Петров добавил, что на рынок сейфов оказывает влияние и курс валюты: приобретать порошковую краску и некоторые импортные компоненты для изготовления электронных замков стало более затратно.

