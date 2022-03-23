FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Магазины в России зафиксировали рост цен на сейфы, оружие и патроны

6
Печать

Россияне начали активнее скупать сейфы, оружие и патроны. В числе причин повышенного спроса — колебания курса валют и увеличение объема наличных средств на руках у населения.

Как сообщает РБК 23 марта, ссылаясь на представителя онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», в b2c-сегменте (от организаций к потребителям) рост закупок сейфов возрос на 34 %, в b2b (от компаний к компаниям) — на 36 % за период с 21 по 27 февраля по сравнению с неделей с 14 по 20 февраля. С 28 февраля по 6 марта рост в b2c составил еще 20 %, в b2b — 4 %. При этом в период до 14 марта было отмечено снижение к предыдущей неделе — на 23 % в b2c и на 31 % в b2b.

По мнению коммерческого директора «НПО Промет» (крупнейший производитель в сегменте бронированных и армированных сейфов) Алексея Петрова, существует несколько факторов увеличения спроса на товар. В качестве первой причины он назвал рост стоимости металла во второй половине прошлого года и, соответственно, подорожание сейфов. Спрос на оружейные сейфы с начала 2022 года, сообщил он, повысился практически в два раза в денежном выражении.

Второй фактор — увеличение объема наличных средств на руках у населения, поэтому люди начали чаще покупать взломостойкие сейфы домой и в офисы. Петров добавил, что на рынок сейфов оказывает влияние и курс валюты: приобретать порошковую краску и некоторые импортные компоненты для изготовления электронных замков стало более затратно.

Потребители также стали активно покупать патроны и отечественное оружие в ожидании роста стоимости импортозависимой оружейной продукции. По данным сети оружейных магазинов «7,62», продажи отечественного оружия выросли примерно на 20–30 %. Спрос, объясняют там, обеспечили новости о «специальной военной операции» и рост цен на эту продукцию из-за колебаний валют. Говоря о продаже патронов, источник уточнил, что если обычно люди берут по пачке, то сейчас готовы взять десять за раз.

По данным другого собеседника издания, из-за валютных колебаний возросла также стоимость травматического оружия, бейсбольных бит, резиновых дубинок и шокеров.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Gudd-Head
Хорошо тем, у кого деньги есть...
Безработный из Твери
спорта нет, денег нет, работы нет, будущего нет.
Зато будут психически подорванные молодые парни, которым обещали легкую прогулку с цветами до Киева на пару дней, а им приходится выживать в грязи и в крови, под снарядами и осуждением освобождаемых.
Поэтому в ожидании 90х кто-то скупает сахар, а тот, кто готовится этот сахар еще и отстоять - оружие и патроны.
Экскомьюникадо
Естественно скупают все даже пневматику и газ. Скоро с фронта вернётся 200к которым было разрешено многое, и спорт как источник дохода загибается. В 90ые все основные опг были ветераны афгана спортики с регионов. Так что береженого Бог бережет.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний