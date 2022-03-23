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Комздрав: В Петербурге лекарства в марте подорожали почти на 12%

В Петербурге за три недели марта лекарства из списка жизненно важных выросли в цене на 2,7%, ценник на остальные препараты — на 11,7%. Об этом 23 марта во время правительственного часа в Законодательном собрании рассказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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«Могу сказать, что за три недели марта рост цен на препараты из перечня жизненно необходимых <...> составил 2,7%, на остальные лекарственные препараты — 11,7%», — сказал чиновник.

Он добавил, что за последнюю неделю жизненно важные препараты подорожали на 1,5%, остальные лекарства — на 4,2%.

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Комментарии (8)

Tattiana
Народ настолько привык к повышению цен, что повышение на 10% просто не замечает. Замечают уже на 25% и более. А сейчас повышение заметно. Мне прописали лекарство, нужно пропить 1 раз. Стоило 94 руб (нашла по такой цене в пригороде), я купила по 159 руб. В рублях разница не сумасшедшая, но в процентах уже заметна. И это явно не 10%.
doorbal_
в марте 2021 года покупал Нолипрел за 661 рубль.
в январе 2022 - 788 рублей.
стоимость на сегодня данного лекарства, которое необходимо принимать ежедневно - 1010 рубля.
однако 28%, а не 12
adequate passenger
мои витамины, к примеру, подорожали на 23%.. О каких 12% идет речь??
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