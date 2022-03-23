Комздрав: В Петербурге лекарства в марте подорожали почти на 12%

«Могу сказать, что за три недели марта рост цен на препараты из перечня жизненно необходимых <...> составил 2,7%, на остальные лекарственные препараты — 11,7%», — сказал чиновник.



Он добавил, что за последнюю неделю жизненно важные препараты подорожали на 1,5%, остальные лекарства — на 4,2%.

