В Екатеринбурге полиция опровергла запрет использования иномарок сотрудниками МВД

«Паника в этой истории неуместна. Всевозможные фейки мы пресекаем и продолжим пресекать на корню, чтобы любители выдуманных страшилок не вводили общественность в заблуждение и не дестабилизировали обстановку в регионе. Речь идет о краткосрочной приостановке работ по ремонту вышедших из строя машин, так как стоимость запчастей на рынке пока нестабильная. Ставить на стоянку исправные машины никто не собирался и не собирается», — заявил Горелых.

В Екатеринбурге полиция опровергла информацию о запрете эксплуатации служебных иномарок. Как рассказал «Фонтанке» 23 марта начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, речь идет о временной приостановке ремонта таких автомобилей.

Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД также отметил, что в екатеринбургском гарнизоне парк иномарок составляет всего 23,5 % . «Эти автомобили преимущественно новые. Поэтому даже если бы их и эксплуатацию временно ограничили из-за ценовой политики на детали, служебных транспортных средств отечественного производства достаточно, чтобы адекватно реагировать на сообщения и заявления граждан, оперативно выезжать на места происшествий и иные мероприятия», — уточнил Горелых.



О том, что екатеринбургским полицейским запретили ездить на служебных иномарках, ранее писал телеграм-канал Baza. Решение объяснялось сложностью с ремонтом из-за введения санкций.

