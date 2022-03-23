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Гражданина Латвии арестовали в Петербурге по подозрению в хищении топлива из нефтепровода

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Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 20 мая гражданина Латвии, подозреваемого в хищении 13 тонн дизельного топлива из нефтепровода в Тосненском районе Ленобласти. Об этом 23 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«В рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража из нефтепровода») проведены оперативно-следственные действия, в результате которых задержаны организатор преступной группы, гражданин Латвии, и его сообщники — бывшие работники ООО «Транснефть-Балтика» [двое граждан России]», — говорится в сообщении спецслужбы.

Ранее по этому делу были задержаны еще четверо россиян. Предполагаемых российских сообщников гражданина Латвии отправили под домашний арест.

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