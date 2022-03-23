Главного редактора «Медиазоны»* вызвали в полицию из-за твита про фигурное катание

Главред «Медиазоны»* (издание признано в РФ СМИ-иноагентом) Сергей Смирнов** (также признан иноагентом) получил «приглашение» в полицию для дачи объяснений по поводу своего февральского твита на тему фигурного катания. Об этом 23 марта он сам сообщил в своем Telegram-канале.

«А меня вызвали на допрос. Простите, я догадываюсь, что с таким не вовремя. Но меня решили допросить из-за фигурного катания!» — заявил Смирнов.



Твит, о котором идет речь, просто является стилистически нейтральным комментарием к треду о тренере Этери Тутберидзе. В нем автор рассказывает, почему фанаты фигуристок не любят эту наставницу.

