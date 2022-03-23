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Главного редактора «Медиазоны»* вызвали в полицию из-за твита про фигурное катание

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Главред «Медиазоны»* (издание признано в РФ СМИ-иноагентом) Сергей Смирнов** (также признан иноагентом) получил «приглашение» в полицию для дачи объяснений по поводу своего февральского твита на тему фигурного катания. Об этом 23 марта он сам сообщил в своем Telegram-канале.

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«А меня вызвали на допрос. Простите, я догадываюсь, что с таким не вовремя. Но меня решили допросить из-за фигурного катания!» — заявил Смирнов.

Твит, о котором идет речь, просто является стилистически нейтральным комментарием к треду о тренере Этери Тутберидзе. В нем автор рассказывает, почему фанаты фигуристок не любят эту наставницу.

*Издание признано Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

**Признан Минюстом РФ физлицом — СМИ-иноагентом.

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Комментарии (4)

Cashmare
я дико извиняюсь, а если случайно пукнул на улице - это уже является нарушением общественного порядка и покушением на жизнь двух и более лиц, или таки ещё нет?
allyouneedislove
а полиции больше нечем заняться, как читать чужие твиты? =/
все преступники - грабители, насильники и убийцы пойманы? =/
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