В центре столицы есть медведи, которые уже проснулись и скоро пойдут гулять

Оба медведя уже в достаточно почтенном возрасте: Розе 30 лет, Аладдину — 28. Сейчас они отходят от спячки. Вообще медведи просыпаются не сразу. Чувствуя наступление весны, они иногда начинают бродить по берлогам, а первую еду зоологи приносят им через неделю после пробуждения: малокалорийные яблоки, груши, овощи и салат, который так любят гималайцы.

Теперь уже точно весна. Бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин, живущие в Московском зоопарке, вышли из зимней спячки раньше обычного, хотя зима была холодная и снежная. Об этом сообщает 23 марта пресс-служба зоопарка.

«Роза и Аладдин проснулись, когда только начало теплеть. На улице была ещё минусовая температура, а в уличных вольерах лежал снег. Поэтому первые дни после спячки они провели во внутренних вольерах — сонные, немного ленивые. То просыпаясь, то снова засыпая. Сотрудники в это время очень внимательно за ними следили, давали только самые легкие корма, чтобы мягко восстановить пищеварительную систему», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.



Спячка у медведей неглубокая, это не анабиоз, а скорее чуткий зимний сон. Они могут даже ненадолго вставать, чтобы размяться. Поэтому киперы следят за тем, чтобы в берлогах Розы и Аладдина всегда была чистая вода — заходят очень тихо, убирая из карманов все звенящие предметы, причём только те сотрудники, которых животные хорошо знают.



На возвращение к полноценному питанию у медведей уйдёт около полутора месяцев. В это время их прогулки, как и в природе, будут непродолжительными.

