Встречи со столбом и деревом стали летальными для двух водителей в Ленобласти

Два похожих ДТП со смертельным исходом произошли 22 марта в разных районах Ленинградской области. В Кировском водитель влетел в столб и перевернулся, в Сланцевском — врезался в дерево.
Одно из этих ДТП случилось, как уже писала «Фонтанка», в семь часов вечера на 142-м километре автодороги А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», у поселка Молодцово. 23 марта стали известны некоторые подробности. По предварительной версии, 50-летний житель Кировска на своем KIA Cerato при обгоне не справился с управлением, съехал в левый кювет и врезался в опору ЛЭП.
Водитель машины от полученных травм скончался на месте. На фото, опубликованных Аварийно-спасательной службой ЛО, видно, что автомобиль вдобавок перевернулся на крышу. Полиция ведет проверку. Погибшего автомобилиста за 2021–2022 годы четыре раза штрафовали за превышение скорости.
За полдня до этого, в 08:10, на 1-м километре дороги «Старополье — Осьмино» 60-летний сварщик из Сланцевского района, управляя автомобилем Volkswagen Passat, по неустановленной причине съехал в левый кювет и врезался в дерево. В результате мужчина погиб на месте. Тело направили в морг для установления причины смерти. Известно, что с начала 2021 года он ни разу не привлекался за нарушения ПДД.