FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Встречи со столбом и деревом стали летальными для двух водителей в Ленобласти

3
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Два похожих ДТП со смертельным исходом произошли 22 марта в разных районах Ленинградской области. В Кировском водитель влетел в столб и перевернулся, в Сланцевском — врезался в дерево.

Одно из этих ДТП случилось, как уже писала «Фонтанка», в семь часов вечера на 142-м километре автодороги А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», у поселка Молодцово. 23 марта стали известны некоторые подробности. По предварительной версии, 50-летний житель Кировска на своем KIA Cerato при обгоне не справился с управлением, съехал в левый кювет и врезался в опору ЛЭП.

ПоделитьсяПоделиться

Водитель машины от полученных травм скончался на месте. На фото, опубликованных Аварийно-спасательной службой ЛО, видно, что автомобиль вдобавок перевернулся на крышу. Полиция ведет проверку. Погибшего автомобилиста за 2021–2022 годы четыре раза штрафовали за превышение скорости.

За полдня до этого, в 08:10, на 1-м километре дороги «Старополье — Осьмино» 60-летний сварщик из Сланцевского района, управляя автомобилем Volkswagen Passat, по неустановленной причине съехал в левый кювет и врезался в дерево. В результате мужчина погиб на месте. Тело направили в морг для установления причины смерти. Известно, что с начала 2021 года он ни разу не привлекался за нарушения ПДД.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Alex000
О, только недавно писал про "ждём любителей экономных шин", а вот и они.
фру
Может люди просто не хотят жить..
DEMOMON
Рано переобулся.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний