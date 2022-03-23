Встречи со столбом и деревом стали летальными для двух водителей в Ленобласти

Два похожих ДТП со смертельным исходом произошли 22 марта в разных районах Ленинградской области. В Кировском водитель влетел в столб и перевернулся, в Сланцевском — врезался в дерево.



Одно из этих ДТП случилось, как уже писала «Фонтанка», в семь часов вечера на 142-м километре автодороги А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», у поселка Молодцово. 23 марта стали известны некоторые подробности. По предварительной версии, 50-летний житель Кировска на своем KIA Cerato при обгоне не справился с управлением, съехал в левый кювет и врезался в опору ЛЭП.