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Госдума приравняла участников спецоперации на Украине к ветеранам

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Госдума РФ на пленарном заседании в среду, 23 марта, единогласно приняла в первом чтении и в целом закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.

Как прокомментировал данное событие спикер ГД Вячеслав Володин, это позволит распространить на участников боевых действий по защите Донбасса налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

Уточняется, что по новому закону статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий предоставляется лицам, «выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвященную событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (19)

262531341
Надо и льготы расширить. Пусть дорогу на красный свет переходят.
atty
Ценность статуса уничтожена окончательно.
sega177
Ветеран спецоперации - звучит гордо!
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