Госдума приравняла участников спецоперации на Украине к ветеранам

Госдума РФ на пленарном заседании в среду, 23 марта, единогласно приняла в первом чтении и в целом закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.



Как прокомментировал данное событие спикер ГД Вячеслав Володин, это позволит распространить на участников боевых действий по защите Донбасса налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

Уточняется, что по новому закону статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий предоставляется лицам, «выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года».

