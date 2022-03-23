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В Петербурге бездомным из специализированного жилфонда разрешили пользоваться соцпомощью

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В Петербурге бездомные, которые пользуются специализированным жилищным фондом, смогут получать соцпомощь наряду с другими нуждающимися. Соответствующую поправку фракции партии «Яблоко» 23 марта единогласно поддержало Законодательное собрание Петербурга.

Поправка была принята в рамках второго чтения законопроекта «О внесении изменений в отдельные законы Петербурга».

Как пояснил «Фонтанке» глава фракции Александр Шишлов, по действующему законодательству меры дополнительной социальной поддержки предоставляются разным категориям бездомных, но эти меры не распространяются на тех, кто живет в специализированном жилищном фонде. Поправка исправила это дискриминационное положение. Она «заработает» после того, как законопроект примут в третьем чтении и он вступит в силу.

Меры соцподдержки для бездомных прописаны в Социальном кодексе Петербурга. В частности, это льготный проездной для пенсионеров и людей с инвалидностью, помощь в лекарственном и амбулаторном обеспечении для больных туберкулезом, доплаты по инвалидности, пособия на детей.

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