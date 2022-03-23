Город вновь вышел на первое место в стране по этому показателю. На втором теперь Свердловская область с
Госпитализация пациентов с ковидом при этом резко упала — в больницы отправили
Петербург вновь вышел на первое место в стране по заболеваемости ковидом
За последние сутки в Петербурге выявили
Город вновь вышел на первое место в стране по этому показателю. На втором теперь Свердловская область с
Госпитализация пациентов с ковидом при этом резко упала — в больницы отправили
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