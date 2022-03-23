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Петербург вновь вышел на первое место в стране по заболеваемости ковидом

За последние сутки в Петербурге выявили 1 431 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 23 марта сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Город вновь вышел на первое место в стране по этому показателю. На втором теперь Свердловская область с 1 343 заболевшими, следом идет Москва (1 306). Всего за последние 24 часа в России выявили 26 826 новых случаев COVID-19 (26 394 накануне). Скончались 429 человек (472 вчера), из них 21 — в Петербурге (24 вчера).

Госпитализация пациентов с ковидом при этом резко упала — в больницы отправили 5 109 человек, на 35 % меньше по сравнению с 22 марта. Традиционный подъем количества госпитализированных после выходных завершился к среде.

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Комментарии (8)

fedorsmolov
Колоть то все равно надо. Раз ребята из ВОЗ сказали
264653831
когда голова под топором а ты думаешь как бы насморк не подхватить.
Гриб
Вчера коллега по работе покупал на авито комплект бу резины 17-ой почти новые. Вместо стандартных 15 тр за такой комплект теперь просят 20-ку. Сахарный песок за кг вместо 49 рублей до, теперь минимум 58. Бумага А4 вместо 300 за пачку сейчас просят 1200. Бананы вместо 55 в ленте сейчас от 99 и выше...Так что кого сейчас вообще трогает ковидобесие?
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