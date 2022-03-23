Петербург вновь вышел на первое место в стране по заболеваемости ковидом

Город вновь вышел на первое место в стране по этому показателю. На втором теперь Свердловская область с 1 343 заболевшими, следом идет Москва ( 1 306 ). Всего за последние 24 часа в России выявили 26 826 новых случаев COVID-19 ( 26 394 накануне). Скончались 429 человек (472 вчера), из них 21 — в Петербурге (24 вчера).

Госпитализация пациентов с ковидом при этом резко упала — в больницы отправили 5 109 человек, на 35 % меньше по сравнению с 22 марта. Традиционный подъем количества госпитализированных после выходных завершился к среде.