Девятилетняя девочка тяжело пострадала под колесами BMW X5 в Буграх

Петербуржец на кроссовере «БМВ» сбил ребенка во Всеволожском районе Ленобласти днем 22 марта. Наезд произошел на регулируемой «зебре».
В 14:50 у дома 10 по Шоссейной улице в Буграх 48-летний петербуржец, управляя автомобилем BMW X5, сбил 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы, травмы грудной клетки и брюшной полости. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом стало известно «Фонтанке» 23 марта.
Полиция ведет проверку по факту произошедшего. Известно, что водитель «БМВ» за 2021–2022 годы ни разу не привлекался за нарушения ПДД, а машина принадлежит не ему, а 44-летней женщине.