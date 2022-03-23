FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Девятилетняя девочка тяжело пострадала под колесами BMW X5 в Буграх

2
Печать

Петербуржец на кроссовере «БМВ» сбил ребенка во Всеволожском районе Ленобласти днем 22 марта. Наезд произошел на регулируемой «зебре».

В 14:50 у дома 10 по Шоссейной улице в Буграх 48-летний петербуржец, управляя автомобилем BMW X5, сбил 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы, травмы грудной клетки и брюшной полости. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом стало известно «Фонтанке» 23 марта.

Полиция ведет проверку по факту произошедшего. Известно, что водитель «БМВ» за 2021–2022 годы ни разу не привлекался за нарушения ПДД, а машина принадлежит не ему, а 44-летней женщине.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

killbeachtrash
Сверкая очками...исходя из опыта моего не стоит ждать "справедливого" опыта дознавателей из ДПС. Выяснится что девочка была в состоянии алкогольного опьянения, была сбита вне зоны пешеходного переходя, бегал и сам бросалась по машины. Страна "Освободителей" ! Родственникам сочувствую и выздоровления ребенку.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний