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В Петербурге мужчину избили ради фена Dyson, под подозрением — владелец густой шевелюры

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Длинноволосого петербуржца задержали в Невском районе Петербурга по делу о краже фена.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 марта, вечером 17 марта у магазина «О’кей» на Индустриальном проспекте 34-летний горожанин почувствовал на себе удары неизвестного. На лице у нападавшего была медицинская маска, добавляющая его действиям оттенок анонимности.

Целью агрессора, однако, было не избиение как таковое, а фен Dyson. Пострадавший лишился прибора, когда злоумышленник распылил в его сторону перцовый баллончик. Догнать злодея с добычей в руках у него не получилось.

На следующий день горожанин обратился в полицию, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 162 статье УК РФ (разбой). Оперативники задержали 20-летнего подозреваемого 21 марта у дома 21 на улице Антонова-Овсеенко.

Судя по профилю в социальных сетях, предполагаемый преступник — обладатель густой шевелюры, длина которой способна вызвать зависть и у представительниц прекрасной половины человечества. Похоже, «красота требует жертв» — для него не просто фраза.

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Комментарии (10)

chip1
Какой позор и это когда страна в осаде Западных санкций! Побрить на лысо и отправить на уборку улиц, пыли тонны ветер гоняет(
kоt-obormot
По нынешним ценам уже небось под соточку стоит?
Гриб
Похоже, что просто чел промышляет на авито, договариваясь о покупке и встрече, а потом фигачит из баллона и убегает. А истории о густой шевелюре это бред фонтанковского пейсателя жирналиста.Дайсон, почему то, очень не дешевая техника, там фен под 10-ку наверное стоит.
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