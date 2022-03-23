В Петербурге мужчину избили ради фена Dyson, под подозрением — владелец густой шевелюры

Длинноволосого петербуржца задержали в Невском районе Петербурга по делу о краже фена.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 марта, вечером 17 марта у магазина «О’кей» на Индустриальном проспекте 34-летний горожанин почувствовал на себе удары неизвестного. На лице у нападавшего была медицинская маска, добавляющая его действиям оттенок анонимности.
Целью агрессора, однако, было не избиение как таковое, а фен Dyson. Пострадавший лишился прибора, когда злоумышленник распылил в его сторону перцовый баллончик. Догнать злодея с добычей в руках у него не получилось.
На следующий день горожанин обратился в полицию, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 162 статье УК РФ (разбой). Оперативники задержали 20-летнего подозреваемого 21 марта у дома 21 на улице Антонова-Овсеенко.
Судя по профилю в социальных сетях, предполагаемый преступник — обладатель густой шевелюры, длина которой способна вызвать зависть и у представительниц прекрасной половины человечества. Похоже, «красота требует жертв» — для него не просто фраза.