В Петербурге мужчину избили ради фена Dyson, под подозрением — владелец густой шевелюры

Длинноволосого петербуржца задержали в Невском районе Петербурга по делу о краже фена.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 марта, вечером 17 марта у магазина «О’кей» на Индустриальном проспекте 34-летний горожанин почувствовал на себе удары неизвестного. На лице у нападавшего была медицинская маска, добавляющая его действиям оттенок анонимности.



Целью агрессора, однако, было не избиение как таковое, а фен Dyson. Пострадавший лишился прибора, когда злоумышленник распылил в его сторону перцовый баллончик. Догнать злодея с добычей в руках у него не получилось.

