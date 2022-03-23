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Житель Петербурга завершил знакомство гаечным ключом. Позвонить в полицию пострадавший не мог

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В Невском районе ищут грабителя с гаечным ключом, который не пощадил знакомого ради мобильного телефона.

О нападении в дежурную часть ГУ МВД сообщили накануне, хотя оно произошло ближе к полуночи 20 марта, стало известно «Фонтанке» 23 марта. Пострадавший — 22-летний житель улицы Бабушкина — рассказал, что встретился со знакомым (правда, неблизко) мужчиной. После непродолжительного общения тот якобы ударил его гаечным ключом и отнял айфон 11 модели стоимостью 70 тысяч рублей. И убежал.

Одет нападавший был не по сезону: в толстовку, летнюю куртку и джинсы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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Комментарии (1)

Alex000
Тот случай, когда жизнь забила ключом не в переносном смысле.
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