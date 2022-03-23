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Канцлер Германии: Это самые жёсткие санкции в истории, у них есть обратный эффект

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При введении антироссийских санкций необходимо учитывать их «обратный эффект», заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, этот эффект должен быть «преодолимым».

«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», — цитирует выступление канцлера на пресс-конференции РИА Новости 23 марта.

По словам Шольца, Европа и её партнеры решились на «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны», как Россия. И последствия «будут ещё более драматичными».

Все члены Евросоюза ставят своей целью снизить зависимость от импорта нефти, газа и угля из России. «Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из РФ) в некотором смысле проявится автоматически», — сказал Шольц.

В Европе после введения санкций против России резко подорожало топливо. Начались протесты работников транспортной сферы. В частности, как сообщал «Спутник», 22 марта в Испании дальнобойщики заблокировали шоссе в провинции Астурия.

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Комментарии (44)

260606060
Европе было выгодно импортировать дешевый газ из России, но всему есть предел, со страной агрессором никто больше сотрудничать не хочет. Да, это сложно но технически осуществимо и Европа готова сейчас в это вкладываться. И это начало конца для РФ как для сырьевой державы (а другого у нас ничего и нет), долгосрочные убытки тут побольше всех прежних санкций будут, спасибо деду за мудрое правление однако.
chip1
Ну и отапливайте румын, поляков да прибалтов за счет бюргеров, кто вам мешает) Основа экономического роста это технологии + дешевые ресурсы + борьба с коррупцией, технологии воруются на ура (пример Китай) и свой потенциал, ресурсов у нас как грязи, остается самое сложное, коррупция, тут засада, тут нам никакие санкции не помогут))
SERGEY111
Нам бы их проблемы.
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