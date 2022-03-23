Канцлер Германии: Это самые жёсткие санкции в истории, у них есть обратный эффект

При введении антироссийских санкций необходимо учитывать их «обратный эффект», заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, этот эффект должен быть «преодолимым».



«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», — цитирует выступление канцлера на пресс-конференции РИА Новости 23 марта.

