Канцлер Германии: Это самые жёсткие санкции в истории, у них есть обратный эффект

При введении антироссийских санкций необходимо учитывать их «обратный эффект», заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, этот эффект должен быть «преодолимым».
«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», — цитирует выступление канцлера на пресс-конференции РИА Новости 23 марта.
По словам Шольца, Европа и её партнеры решились на «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны», как Россия. И последствия «будут ещё более драматичными».
Все члены Евросоюза ставят своей целью снизить зависимость от импорта нефти, газа и угля из России. «Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из РФ) в некотором смысле проявится автоматически», — сказал Шольц.
В Европе после введения санкций против России резко подорожало топливо. Начались протесты работников транспортной сферы. В частности, как сообщал «Спутник», 22 марта в Испании дальнобойщики заблокировали шоссе в провинции Астурия.
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