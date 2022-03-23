Умер советский актёр Юрий Померанцев. Он родился в Киеве, воевал, работал в Алма-Ате

Советский и казахстанский актёр театра и кино Юрий Померанцев скончался в возрасте 99 лет. Об этом 23 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный русский театр драмы имени
«Не стало Юрия Борисовича Померанцева. Один из самых объемных томов истории нашего театра оборвался на полуслове — и нам придется начинать с чистого листа. И очень постараться ничем не запятнать этот чистый лист, поскольку всегда и во всем мы равнялись на любимого учителя», — говорится в сообщении.
Юрий Померанцев родился в 1923 году в Киеве. После того, как в 1938 году репрессировали его отца, его семья переехала в Москву. Он участвовал в Великой Отечественной войне, во время Демянской операции в марте 1942 года был тяжело ранен. После долгого лечения приехал в Алма-Ату, где в эвакуации находилась его мать. На протяжении нескольких десятилетий был актёром Национального русского театра драмы имени