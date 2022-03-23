Умер советский актёр Юрий Померанцев. Он родился в Киеве, воевал, работал в Алма-Ате

Советский и казахстанский актёр театра и кино Юрий Померанцев скончался в возрасте 99 лет. Об этом 23 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный русский театр драмы имени М. Лермонтова в Алма-Ате. Причины его смерти не уточняются.



«Не стало Юрия Борисовича Померанцева. Один из самых объемных томов истории нашего театра оборвался на полуслове — и нам придется начинать с чистого листа. И очень постараться ничем не запятнать этот чистый лист, поскольку всегда и во всем мы равнялись на любимого учителя», — говорится в сообщении.

