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Умер советский актёр Юрий Померанцев. Он родился в Киеве, воевал, работал в Алма-Ате

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Советский и казахстанский актёр театра и кино Юрий Померанцев скончался в возрасте 99 лет. Об этом 23 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный русский театр драмы имени М. Лермонтова в Алма-Ате. Причины его смерти не уточняются.

«Не стало Юрия Борисовича Померанцева. Один из самых объемных томов истории нашего театра оборвался на полуслове — и нам придется начинать с чистого листа. И очень постараться ничем не запятнать этот чистый лист, поскольку всегда и во всем мы равнялись на любимого учителя», — говорится в сообщении.

Юрий Померанцев родился в 1923 году в Киеве. После того, как в 1938 году репрессировали его отца, его семья переехала в Москву. Он участвовал в Великой Отечественной войне, во время Демянской операции в марте 1942 года был тяжело ранен. После долгого лечения приехал в Алма-Ату, где в эвакуации находилась его мать. На протяжении нескольких десятилетий был актёром Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова. Играл в кино, в том числе в фильме «Земля отцов» (1966), в киноэпопее «Освобождение» (1968–1971), в комедии «Наш милый доктор» (1957), в фильме «Раз в неделю» (2014).

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