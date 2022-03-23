В ВООПИиК рассказали, как прошло совещание по развитию Охтинского мыса

На заседании присутствовали председатель комитета по охране памятников Сергей Макаров, вице-губернатор Борис Пиотровский, представители Министерства культуры и «Газпром нефти», член президентского совета по правам человека краевед Константин Михайлов (который и поднял вопрос о судьбе мыса на встрече с Владимиром Путиным), глава Северо-Западного управления Минкульта Андрей Ермаков, историк архитектуры Михаил Мильчик и археолог Петр Сорокин.

«В таком формате, под эгидой президентского Совета, это первая встреча. Все выговорились, озвучили свои совершенно диаметрально противоположные мнения и суждения, что на этой территории обладает ценностью, действительно находится и происходит, — рассказал Кононов. — Валерий Фадеев на встрече озвучил позицию, что у него поручение от президента найти компромисс и избежать ухода «Газпром нефти» с этой территории. Так как в этом случае мыс так и останется в его нынешнем состоянии — с засыпанными раскопами. Соответственно, он пытается стимулировать и «Газпром нефть», чтобы они предусмотрели сохранение того, что возможно. Другой момент: наши представления о том, что возможно сохранить, и представления «Газпром нефти» очень далекие друг от друга».



По словам собеседника, на встрече стало известно, что у органов государственной власти есть срок до 1 июня представить президенту очередной доклад на тему Охтинского мыса. И до 1 мая должен быть готов проект доклада.



«Остается месяц и неделя на поиск компромиссных решений. Сказали: давайте готовить следующую встречу и предложения с двух сторон. Всех торопят, просят оперативно, а это нехорошо. От нас хотят то, что уже представляли множество раз: список ценных объектов на этой территории, карты совмещения и предложения по возможным компромиссам со строительством. Мы же считаем, что главная задача — это сохранить археологические объекты от уничтожения», — добавил замглавы петербургского ВООПИиК.