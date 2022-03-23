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В Лондоне выставили на продажу дом Джули Эндрюс, сыгравшей в «Звуках музыки» и «Мэри Поппинс»

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Особняк в Лондоне, в котором в 1960-х годах жила актриса Джули Эндрюс, выставлен на аукцион с начальной ценой в 16,5 млн фунтов стерлингов. Об этом 22 марта сообщает агентство Knight Frank, занимающееся сделкой.

Эндрюс прославилась ролями в голливудских мюзиклах «Звуки музыки» и «Мэри Поппинс». Ее дом был построен в 1894 году архитектором Эдвардом Мэем в классическом викторианском стиле. Его площадь превышает 900 квадратных метров, к особняку примыкает участок в 2 тыс. кв. метров.

Джули Эндрюс входит в список 10 лучших британских актрис по версии The Times.

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Комментарии (1)

denem
может быть, яхта Шехерезада арестована
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