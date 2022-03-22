Коньки сыграли за СКА. Армейцы вышли вперед в серии со «Спартаком»

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Поделиться Поделиться







Неожиданно «Спартак» проявил себя в серии с гораздо более сильным на бумаге СКА самым лучшим образом. И даже вторая игра, в которой москвичи уступили со счетом 1:2 показала, что армейцам ни на секунду не стоит расслабляться: спартаковцы в конце встречи прижали соперника к воротам и имели все шансы как минимум перевести игру в овертайм. Третья встреча получилась во многом похожей. При этом у СКА очевидно есть резервы для усиления игры. У петербуржцев молчат лидеры - Андрей Кузьменко, Никита Гусев.



Как и после первого матча в составе СКА было всего одно изменение, да и то по большей части символическое: место Артема Швеца-Рогового занял Владислав Цицюра. Также одной заменой в четвертом звене ограничился «Спартак»: вместо Ильи Баранова поставили Илью Талалуева. Похоже, что главные тренеры обеих команд Роман Ротенберг и Борис Миронов считают, что пока не время для кардинальных перестановок.

Первый период прошел на встречных курсах с большим количеством опасных моментов. «Спартак» дважды получал численное преимущество из-за удаления соперника, но в первом случае москвичи почти сразу удалились сами, а во втором ничего существенного извлечь из своего большинства не смогли. В одном из моментов армейцы отлично проявили себя в обороне, но сами обошлись без опасных моментов.

Второй период начался в похожей манере и мог бы так и завершиться, но на стороне СКА оказалась удача, которая была против них в первой игре. На 29-й минуте в сутолоке у ворот шайба попала в конек армейца Антона Бурдасова и отскочила в ворота. Судьи потратили некоторое время на изучение момента (если бы увидели акцентированное движение ногой, гол могли отменить), но решили, что конек оказался на пути снаряда случайно. И тут же СКА забил еще, но на этот раз рефери взятие ворот не засчитали: после просмотра видео решили, что Цицюра мешал вратарю Оскару Данску.



На 39 минуте в серии впервые реализовали большинство. Гол записали на счет армейца Игоря Ожиганова, но шайба залетела в ворота от конька защитника «Спартака» Семена Ручкина. Ситуация складывалась точь в точь, как в первом матче, только в этот раз отскоки и рикошеты были на стороне петербуржцев. «Спартак» сохранил все-таки интригу до конца, сократив отставание на 48 минуте после точного броска Андрея Локтионова в большинстве.

Команды еще по разу удалились, но толком сыграть в большинстве не получилось: сначала присел на скамейку штрафников спартаковец Эмиль Петтерссон за удар клюшкой, а спустя несколько секунд к нему присоединился армеец Андрей Кузьменко за атаку вратаря. За полторы минуты до финала москвичи заменили голкипера на шестого полевого игрока, но пробить ворота Юханссона во второй раз у них не получилось. Игра вновь получилась равной. Временами «Спартак» даже смотрелся опаснее и по броскам в створ даже обошел петербуржцев (27-24). Также хозяева увереннее действовали на вбрасываниях (37-26) и активнее использовали силовые приемы (15-9). В этот раз везение было на стороне СКА, который повел в серии 2-1.



Главный тренер армейцев Роман Ротенберг после игры заявил, что удачу его команде принесло четкое выполнение установки. При этом он добавил, что армейцам по-прежнему не хватает тактической гибкости

«Нужно упрощать игру, больше бросать, закрывать вратаря. В целом ребята молодцы. Наши лидеры однозначно могут играть намного лучше. Против них идёт плотная игра, применяется персональная опека, что даёт шанс другим нашим игрокам. У нас четыре ровных звена, все могут забить. Поэтому это шанс для других хоккеистов», - заявил Ротенберг.

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов признал, что его подопечные допустили ряд грубых ошибок, особенно при смене игроков во втором периоде, чем воспользовался СКА.

«Здесь нужно грамотно меняться, чтобы на льду не было уставших игроков. Второй период — это очень тяжёлый отрезок. Нужно грамотно обороняться и хорошо проводить смены, чтобы не попадать на пересменках», - добавил Миронов.

Четвертый матч, который пройдет 24 марта в Москве, станет решающим для серии. Противостояние СКА и «Спартака» или затянется, или петербуржцы окажутся в шаге от выхода в полуфинал.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

