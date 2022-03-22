Евросоюз выделяет до 400 тысяч евро компаниям, пострадавшим от антироссийских санкций

Евросоюз планирует выплатить европейским компаниям, пострадавшим от санкций против России, суммы в размере до 400 тысяч евро. Об этом 22 марта сообщает Forbes со ссылкой на Reuters.



Отмечается, что организации могут получить как прямые выплаты, так и государственные гарантии по кредитам. Компании, которые пострадали от повышения цен на газ и электроэнергию, могут рассчитывать на помощь в размере до 30% от суммы затрат — но не больше двух миллионов евро. Предприятия, работающие в сельском хозяйстве, рыбной отрасли и аквакультуре, могут получить прямые гранты, налоговые преференции и гарантии на суммы до 35 тысяч евро. Компаниям, которым грозит кассовый разрыв (временная нехватка денег на обязательные расходы), государства предоставят гарантии для получения кредитов — максимальный объем тоже ограничен. Об этом Reuters пишет, ссылаясь на документы Еврокомиссии.

