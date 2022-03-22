FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Один из крупнейших иностранных инвесторов TotalEnergies отказывается от российской нефти и вложений в РФ

6
Печать

Один из крупнейших иностранных инвесторов в российском ТЭК, французская TotalEnergies, объявила об отказе от российской нефти и нефтепродуктов, а также о прекращении любых вложений в РФ.

Заявление опубликовано 22 марта на официальном сайте компании. «Учитывая ухудшение ситуации на Украине и наличие альтернативных источников поставок в Европу, TotalEnergies в одностороннем порядке приняла решение больше не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, чтобы прекратить все свои закупки российской нефти и нефтепродуктов как можно скорее и не позднее конца 2022 года», — говорится в сообщении.

Также TotalEnergies отказывается от инвестиций в проект «Арктик СПГ 2». Компания обязуется исполнять все санкции в отношении России, вне зависимости от угрозы для ее активов (ей принадлежат доли в «Новатэке» (19,4%), Ямал СПГ (20%), Арктик СПГ 2 (10%) и «ТернефтеГазе» (49%).

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

xepnuminu
скоро нефть во всех магазинах страны!

хе-хе.
266081025
Доли национализируем и отдадим патриточно настроенным бизнесменам..
А нефть продадим индусам и китайцам..
ШАХ и МАТ тебе тоталька..
Russian Lives Matter
Пригласить их директора во Внуково ещё раз.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний