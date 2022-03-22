Один из крупнейших иностранных инвесторов TotalEnergies отказывается от российской нефти и вложений в РФ

Один из крупнейших иностранных инвесторов в российском ТЭК, французская TotalEnergies, объявила об отказе от российской нефти и нефтепродуктов, а также о прекращении любых вложений в РФ.
Заявление опубликовано 22 марта на официальном сайте компании. «Учитывая ухудшение ситуации на Украине и наличие альтернативных источников поставок в Европу, TotalEnergies в одностороннем порядке приняла решение больше не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, чтобы прекратить все свои закупки российской нефти и нефтепродуктов как можно скорее и не позднее конца 2022 года», — говорится в сообщении.
Также TotalEnergies отказывается от инвестиций в проект «Арктик СПГ 2». Компания обязуется исполнять все санкции в отношении России, вне зависимости от угрозы для ее активов (ей принадлежат доли в «Новатэке» (19,4%), Ямал СПГ (20%), Арктик СПГ 2 (10%) и «ТернефтеГазе» (49%).