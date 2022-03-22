«Нет никаких обязанностей». Президент Польши заявил, что акт Россия — НАТО о безопасности перестал существовать

Президент Польши Анджей Дуда считает, что основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать. Об этом он заявил 22 марта в Бухаресте.



«Надо громко сказать, что акт Россия — НАТО перестал существовать. Этот акт попросту уже никого не связывает», — сказал Дуда (цитата по РИА Новости).



Акт был подписан в Париже 27 мая 1997 года. Договор подразумевал, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников. Также альянс обязался не размещать ядерное оружие на территории новых членов.

