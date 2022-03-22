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РЖД готова возить больше пассажиров на юг страны, а цены обещает сохранить прежними

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Компания «Российские железные дороги» готова перевезти большее количество пассажиров на юг страны — в связи с возможными проблемами в авиасегменте. Стоимость билетов постараются оставить прежней, заявил 22 марта гендиректор холдинга Олег Белозеров.

«Мы к этому готовы. Вероятно, мы немножко снизим объемы перевозки обычных грузов в этом направлении, будем балансировать и стараться сделать всё, что можем. Мы считаем важным сохранить обязательно без удорожания стоимость пассажирских билетов. Будем максимально придерживаться в этом году этих принципов», — рассказал он в Совете Федерации (цитата по РИА Новости).

Как заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на заседании комитета СФ по экономической политике, российские авиакомпании в этом году, предположительно, смогут перевезти 90–100 миллионов пассажиров. Годом ранее этот показатель превысил 11 миллионов — а это на 60% больше, чем в 2020-м.

Ранее Росавиация продлила запрет на перелеты гражданских судов в части воздушного пространства на юге России до 26 марта.

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Комментарии (11)

revui3
Нужно срочно удлинять поезда. Из длинных поездов делать экспрессы, которые останавливаются только на основных станциях. Строить временные платформы
Russian Lives Matter
Надо так понимать, повезут в товарных вагонах в Магаданскую область.
***_555
На фих этот юх.
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