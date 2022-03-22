Пассажиры в Пулково так и не дождались вылета в Котлас. Им дали надежду на следующее утро

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после задержки самолета авиакомпании «РусЛайн». Он должен был 22 марта лететь из Пулково в Котлас (Архангельская область), но не смог из-за технической неисправности, и 48 пассажиров вынуждены ждать вылета почти 15 часов.



«Авиакомпания принимает меры для обеспечения пассажиров питанием и напитками, а также по их размещению в гостинице. Предполагаемое время вылета — 23 марта 2022 года в 4 часа утра», — говорится в сообщении ведомства.

