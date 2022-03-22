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Пассажиры в Пулково так и не дождались вылета в Котлас. Им дали надежду на следующее утро

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Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после задержки самолета авиакомпании «РусЛайн». Он должен был 22 марта лететь из Пулково в Котлас (Архангельская область), но не смог из-за технической неисправности, и 48 пассажиров вынуждены ждать вылета почти 15 часов.

«Авиакомпания принимает меры для обеспечения пассажиров питанием и напитками, а также по их размещению в гостинице. Предполагаемое время вылета — 23 марта 2022 года в 4 часа утра», — говорится в сообщении ведомства.

Транспортная прокуратура проверит, все ли права пассажиров были соблюдены.

В пресс-службе Пулково «Фонтанке» рассказали, что борт должен был вылететь в 13:50, новое время — 4:30 утра. Там уточнили, что пассажиров обеспечили едой и разместили в гостинице, а причиной задержки стала не только техническая неисправность, но и регламент работы аэропорта в Котласе.

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Комментарии (5)

Russian Lives Matter
Пусть радуются, что живы остались. Техническую неисправность могли выявить и в полете, с отменой посадки.
Alex000
Это да, летать теперь придётся такими бортами, что каждый невылет - будет действительно "дали надежду на следующее утро".
***_555
Босмбардьеры тоже отожмут?
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