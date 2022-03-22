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В Забайкальском крае горит сотня гектаров леса

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В Забайкальском крае начались лесные пожары. Как сообщает «Авиалесоохрана» 22 марта, площадь возгорания достигла 109 га.

Огонь тушат 69 человек и 15 единиц техники. По данным «Коммерсанта», сейчас количество природных пожаров в крае превышает показатели прошлого года в 15 раз.

По данным ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, пожар начался 21 марта из-за владельца чабанской стоянки, который сжигал вокруг своего хозяйства сухую траву и не сумел уследить за огнем.

Пожароопасный сезон открыт в семи регионах России: в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Астраханской и Калининградской областях, 20 муниципальных образованиях в Приморском крае и шести — в Амурской области. Режим ЧС не введен.

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Комментарии (2)

Alex000
Не хватает эпитета "традиционно".
07A
Ну слава Богу, мир не перевернулся, весна начинается как обычно!
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