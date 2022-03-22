Малайзия и Вьетнам не поддержали антироссийские санкции: какие товары останутся в России

Малайзия и Вьетнам будут сохранять нейтралитет в отношении кризиса на Украине, заявил малайзийский премьер-министр Исмаил Сабри Якоб. Страны не прекратят поставки в Россию и надеются на дипломатическое решение конфликта, сообщило 22 марта агентство Bernama.



«Мы обсудили российско-украинский конфликт и согласились, что Малайзия и Вьетнам будут сохранять нейтралитет по данному вопросу. Что касается санкций в отношении России, то мы не поддерживаем их», – сказал Исмаил Сабри Якоб



При этом Малайзия и Вьетнам – крупные экспортеры для России. По статистике Федеральной таможенной службы РФ, в 2021 году Вьетнам поставил в Россию товары на сумму 4,89 млрд долларов. Страна ввозит большое количество техники и деталей для вычислительных машин, в частности телефоны (1,5 млрд), запчасти для телевизоров и мониторов (274 млн), наушники (136 млн), микросхемы (223 млн), пылесосы (125 млн), принтеры (148 млн) и компьютеры (92 млн). Не останутся россияне и без верхней одежды: Вьетнам отправляет в Россию как мужскую (82 млн), так и женскую (69 млн), а еще обувь (254 млн) и свитеры (60 млн). Из еды страна поставляет орехи (57 млн) и рыбу (74 млн), а из металлов – титан (24 млн).

