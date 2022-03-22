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Малайзия и Вьетнам не поддержали антироссийские санкции: какие товары останутся в России

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Малайзия и Вьетнам будут сохранять нейтралитет в отношении кризиса на Украине, заявил малайзийский премьер-министр Исмаил Сабри Якоб. Страны не прекратят поставки в Россию и надеются на дипломатическое решение конфликта, сообщило 22 марта агентство Bernama.

«Мы обсудили российско-украинский конфликт и согласились, что Малайзия и Вьетнам будут сохранять нейтралитет по данному вопросу. Что касается санкций в отношении России, то мы не поддерживаем их», – сказал Исмаил Сабри Якоб

При этом Малайзия и Вьетнам – крупные экспортеры для России. По статистике Федеральной таможенной службы РФ, в 2021 году Вьетнам поставил в Россию товары на сумму 4,89 млрд долларов. Страна ввозит большое количество техники и деталей для вычислительных машин, в частности телефоны (1,5 млрд), запчасти для телевизоров и мониторов (274 млн), наушники (136 млн), микросхемы (223 млн), пылесосы (125 млн), принтеры (148 млн) и компьютеры (92 млн). Не останутся россияне и без верхней одежды: Вьетнам отправляет в Россию как мужскую (82 млн), так и женскую (69 млн), а еще обувь (254 млн) и свитеры (60 млн). Из еды страна поставляет орехи (57 млн) и рыбу (74 млн), а из металлов – титан (24 млн).

Малайзия экспортировала в Россию товары на сумму 1,8 млрд долларов за 2021 год. Среди них была техника: телефоны (138 млн), микросхемы (269 млн), компьютеры и вычислительная техника (97 млн), водонагреватели (53 млн). Также из страны ввезли одежду на сумму 241 млн, какао на 78 млн и каучук на 43,8 млн. Кроме того, из Малайзии в Россию везут фармкомпоненты – производные галогенированных кортикостероидных гормонов, из которых делают лекарства для лечения воспалительных процессов, например, Дексаметазон.

Напомним, что Россия занимает первое место в мире по числу введенных санкций. После признания ДНР и ЛНР и начала спецоперации в Украине против РФ было введено около 2,8 тыс. новых ограничений.

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Комментарии (6)

alexpv
Хорошая новость, значит малайзийские автомобили и вьетнамские микрочипы останутся доступными для россиян!
07A
Валенки-вьетнамки!
Vladspb
Тот что во Вьетнаме есть завод по производству микросхем не делает их вьетнамскими. Так что все эти цифры - ни о чем. Вьетнамское у нас только мазь "Звездочка"
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