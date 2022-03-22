Фигурант дела о поджоге дома и гибели гражданки Украины в Лисьем Носу получил 12 лет. Подельники зашли не туда

«Суд установил, что Ророкин и соучастники преступлений за денежное вознаграждение в размере 150 тыс. рублей ночью 4 июня 2011 года ошибочно подожгли жилой д. 17, лит. А, на ул. Стрелковой в п. Лисий Нос, перепутав адрес. В результате преступных действий наступила смерть потерпевшей, а ее супругу причинен тяжкий вред здоровью», — рассказали 22 марта в пресс-службе прокуратуры.

В Петербурге суд вынес приговор в отношении Никиты Ророкина. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима за поджог дома и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. К трагедии привело стечение обстоятельств — злоумышленники зашли не в тот дом.

«Фонтанка» рассказывала, что, по версии следствия, Ророкин договорился с неустановленным лицом за денежное вознаграждение в сумме 150 тыс. рублей избить жителя поселка Лисий Нос, а также поджечь его дом. К преступлению он привлек Павла Харьковского, Валерия Васильева и Константина Губина, которым пообещал по 20 тысяч.

Ночью 4 июня 2011 года соучастники, перепутав номер дома, в отношении хозяина которого они должны были совершить преступление, проникли в другой дом, где проживали супруги, граждане Украины.



Как было установлено судом, Ророкин и Васильев нанесли хозяину удары по голове бейсбольной битой и металлической арматурой, в то время как Губин угрожал потерпевшим и наблюдал за окружающей обстановкой, обеспечивая безопасность соучастников. Харьковский разлил бензин по территории дома и поджег его, после чего соучастники скрылись с места происшествия.



В результате были повреждены дом и имущество потерпевших, они получили ожоги, от которых женщина через несколько дней скончалась в больнице, а ее мужу был причинен тяжкий вред здоровью.

