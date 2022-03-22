Change.org временно скрыла имена подписантов петиций из России ради их безопасности

Платформа для создания онлайн-петиций Change.org временно скрыла имена подписантов и комментарии под всеми петициями, запущенными в России. В компании такое решение объяснили стремлением усилить меры безопасности пользователей.



«Команда Change.org несет ответственность за безопасность людей, которые пользуются нашей платформой. Поэтому мы временно отключили отображение имен подписантов и комментариев под всеми петициями, запущенными в России. Это значит, что при подписании петиции ваше имя не будет отображаться на платформе», — гласит сообщение организации, опубликованное 22 марта журналистом Александром Амзиным в Telegram-канале «Мы и Жо».