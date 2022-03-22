Change.org временно скрыла имена подписантов петиций из России ради их безопасности

Платформа для создания онлайн-петиций Change.org временно скрыла имена подписантов и комментарии под всеми петициями, запущенными в России. В компании такое решение объяснили стремлением усилить меры безопасности пользователей.
«Команда Change.org несет ответственность за безопасность людей, которые пользуются нашей платформой. Поэтому мы временно отключили отображение имен подписантов и комментариев под всеми петициями, запущенными в России. Это значит, что при подписании петиции ваше имя не будет отображаться на платформе», — гласит сообщение организации, опубликованное 22 марта журналистом Александром Амзиным в Telegram-канале «Мы и Жо».
Администрация сайта отметила, что «вести общественные кампании очень непросто, особенно в это тяжелое время».
После объявления президентом России Владимиром Путиным начала военной спецоперации на Украине на платформе начали появляться пацифистские онлайн-петиции. В начале февраля одна из таких была запущена правозащитником Львом Пономаревым* (признан иноагентом). На сегодняшний день ее подписали уже более 1,2 миллиона человек.
Change.org — веб-сайт, число пользователей которого насчитывает более 400 миллионов человек. С его помощью любой человек может создавать и продвигать онлайн-петиции, призванные оказывать влияние на решения властей или руководителей компаний.
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