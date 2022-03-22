FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Change.org временно скрыла имена подписантов петиций из России ради их безопасности

5
Печать

Платформа для создания онлайн-петиций Change.org временно скрыла имена подписантов и комментарии под всеми петициями, запущенными в России. В компании такое решение объяснили стремлением усилить меры безопасности пользователей.

«Команда Change.org несет ответственность за безопасность людей, которые пользуются нашей платформой. Поэтому мы временно отключили отображение имен подписантов и комментариев под всеми петициями, запущенными в России. Это значит, что при подписании петиции ваше имя не будет отображаться на платформе», — гласит сообщение организации, опубликованное 22 марта журналистом Александром Амзиным в Telegram-канале «Мы и Жо».

Администрация сайта отметила, что «вести общественные кампании очень непросто, особенно в это тяжелое время».

После объявления президентом России Владимиром Путиным начала военной спецоперации на Украине на платформе начали появляться пацифистские онлайн-петиции. В начале февраля одна из таких была запущена правозащитником Львом Пономаревым* (признан иноагентом). На сегодняшний день ее подписали уже более 1,2 миллиона человек.

Change.org — веб-сайт, число пользователей которого насчитывает более 400 миллионов человек. С его помощью любой человек может создавать и продвигать онлайн-петиции, призванные оказывать влияние на решения властей или руководителей компаний.

*Включен Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Piter Russo
Анонимные голосовалки бессмысленая вешь.
SlawaPiter
Пригожинская гопота вся на карандаше...
07A
Change.org в бан!
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний