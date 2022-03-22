Евролига окончательно отстранила российские баскетбольные клубы

Руководство баскетбольной Евролиги решило отстранить клубы ЦСКА (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург) и УНИКС (Казань), а также аннулировать результаты уже сыгранных ими матчей. Об этом 22 марта сообщает «Матч ТВ», со ссылкой на официальное письмо, разосланное российским командам.



Изначально Евролига приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» в турнире на неопределённый срок из-за спецоперации на Украине. На тот момент «Зенит» занимал пятое место (14 побед в 23 матчах), ЦСКА шел шестым (14 побед в 24 матча), УНИКС — восьмым (13 побед в 25 матчах).

