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Евролига окончательно отстранила российские баскетбольные клубы

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Руководство баскетбольной Евролиги решило отстранить клубы ЦСКА (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург) и УНИКС (Казань), а также аннулировать результаты уже сыгранных ими матчей. Об этом 22 марта сообщает «Матч ТВ», со ссылкой на официальное письмо, разосланное российским командам.

Изначально Евролига приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» в турнире на неопределённый срок из-за спецоперации на Украине. На тот момент «Зенит» занимал пятое место (14 побед в 23 матчах), ЦСКА шел шестым (14 побед в 24 матча), УНИКС — восьмым (13 побед в 25 матчах).

Ранее аналогично отстранили от еврокубков российские футбольные команды, а также сборную России от участия в отборочном этапе чемпионата мира.

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Комментарии (5)

07A
А художественная гимнастика лучше!
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