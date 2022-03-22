Красный холодильник для буккроссинга украли в центре Челябинска. Его не успели даже презентовать

В понедельник, 21 марта, участники местного проекта «Перезагрузка» установили в сквере на улице Володарского около Челябинского педуниверситета необычный арт-объект — советский холодильник, отреставрированный, выкрашенный в красный цвет и с надписью «Знание — сила». По задумке, он был предназначен для буккроссинга — бесплатного обмена книгами. По словам координатора проекта Александры Визгаловой, в холодильнике книги хорошо защищены от дождя и снега, к тому же «красный холодильник» звучит цепляюще, и авторы хотели, чтобы арт-объект стал местом встреч, передает 22 марта 74.RU .

Презентовать объект собирались в 14 часов 22 марта, о чем челябинская администрация накануне написала на своей странице «ВКонтакте». Однако открытие так и не состоялось: холодильник украли. По камерам установили, что произошло это еще в понедельник, причем примерно в то же время, когда проект был анонсирован. На записи видно, как компания мужчин подошла к холодильнику. Злоумышленники перекусили трос, которым тот был закреплен, затем двое повалили его, подхватили и унесли.

Авторы проекта написали заявление в полицию. По словам Александры, готовя проект, они сами собрали деньги, купили ретрохолодильник и отреставрировали его. Только оформление обошлось примерно в 7 тысяч рублей. Однако участники инициативы не собираются сдаваться и намерены осуществить свою идею, даже если холодильник не найдут и придется искать новый. В мэрии города изданию сообщили, что в таком случае администрация Центрального района поможет отреставрировать холодильник.